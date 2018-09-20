Для Екатеринбурга выбрали матрешку – посла заявки на ЭКСПО-2025

В Екатеринбурге выбрали матрешку, которая станет послом заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Победителем специального конкурса стала Анна Белоусова. Она предложила изобразить матрешку с закрытыми глазами и шарфом.Арт-объект будут использовать в поездках по другим странам для продвижения российской заявки. А так выглядят 10 проектов финалистов конкурса:Напомним, что за право проведения ЭКСПО-2025 Екатеринбург соперничает с Баку и Осакой. Победитель станет известен в ноябре этого года.