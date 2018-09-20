На Урале пройдут международные горноспасательные соревнования

16:33 | 21.09.2018

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24–28 сентября в Свердловской области пройдут XI Международные горноспасательные соревнования. В них примут участие 25 команд из России, Австралии, Канады, Китая, Индии, Турции, Замбии, Колумбии, Польши, Словакии и Казахстана. От России будут выступать семь команд, в том числе военизированный горноспасательный отряд (Кемерово), отряд быстрого реагирования национального горноспасательного центра (Новокузнецк) и 20-й отряд Управления военизированных горноспасательных частей в строительстве (Республика Башкортостан).



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели посоревнуются в тушении подземных пожаров, оказании первой помощи пострадавшим, также пройдет горноспасательная эстафета.



Отмечается, что соревнования будут организованы в реальных условиях — на территории березовского рудника и карьера Урочище.