В Екатеринбург прибыл новый начальник свердловской полиции Александр Постовалов

15:50 | 21.09.2018

regnum.ru

В Екатеринбург приехал новый заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области — начальник полиции Александр Постовалов. Его встретил начальник свердловского главка МВД Михаил Бородин, сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на собственный источник.



Напомним, что новый начальник свердловской полиции был назначен 28 августа указом президента РФ. Александр Постовалов родился в Кургане в 1966 году. В органах служит с 1987 года. С 2016 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по Курганской области – начальника полиции.