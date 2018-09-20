За полгода зарплаты чиновников обошлись Екатеринбургу почти в миллиард рублей

15:30 | 21.09.2018

В первом полугодии 2018 года численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Екатеринбурга (кроме работников автономных и бюджетных учреждений) составила 3 554 человека, а затраты на их содержание — 960 829 тысяч рублей, говорится в официальном сообщении администрации города.



Также сообщается, что в первом полугодии в автономных и бюджетных учреждениях уральской столицы работал 51 001 человек.