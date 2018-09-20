В Свердловской области убрано 75 % зерновых культур

15:18 | 21.09.2018

sobranie.info

В Свердловской области продолжается уборочная кампания: по зерновых культурам работы завершены на 75 %, по картофелю — на 65 %, по овощам — на 32 %.



Также полным ходом идет кормозаготовка. На данный момент заложено на хранение 28 центнеров кормовых культур на одну условную голову скота (план — 30 центнеров).



По данным министерства АПК и продовольствия региона, уборочная кампания 2018 года идет по плану. Необходимо заготовить 640 тысяч тонн зерна, 218 тысяч тонн картофеля, 43 тысячи тонн овощей.