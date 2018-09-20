В Екатеринбургский зоопарк привезли орангутана по имени Захар

В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец — 160-килограммовый орангутан по имени Захар. Ему 18 лет. Рост обезьяны — 1,5–1,6 метра.Как рассказали в пресс-службе зоопарка, Захара привезли из Новосибирска, куда он попал из Московского зоопарка. Животное подарено екатеринбургскому зоопарку в честь его 88-летия, а также в честь 295-летия города.