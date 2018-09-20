Кожемяко назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Екатеринбурга

14:25 | 21.09.2018

relrus.ru

Первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко назначен временно исполняющим обязанности главы администрации города. Александр Якоб находится в отпуске.



Напомним, что 25 сентября состоится первое заседание думы нового созыва. В повестке значится, в том числе, избрание главы города. Алексей Кожемяко является одним из 19 претендентов на пост мэра.



Ранее конкурсная комиссия рекомендовала назначить главой города одного из трех кандидатов: вице-спикера Заксобрания Виктора Маслакова, вице-губернатора Александра Высокинского или юриста Надежду Абакумову. Тем не менее, депутаты рассмотрят все 19 кандидатур.