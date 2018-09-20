С начала года пассажиры Кольцово пытались незаконно вывезти более 100 млн рублей

13:59 | 21.09.2018

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Кольцовская таможня фиксирует рост перемещений валюты без декларирования. С начала года пассажиры пытались незаконно провезти валюту на общую сумму более 100 миллионов рублей. По данным фактам возбуждено 109 административных и два уголовных дела.



«По сравнению с прошлым годом мы фиксируем двукратный рост фактов перемещения наличной валюты без декларирования. Во многом это связано с повышением качества таможенного контроля в воздушном пункте пропуска и невнимательностью пассажиров международных авиарейсов», - рассказал начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, зафиксирован 21 случай на рейсах в Таджикистан, 17 - в Турцию, 15 - в Азербайджан, 13 - в Китай, по 10 - в Израиль и ОАЭ.



Напомним, что декларированию подлежит сумма, эквивалентная 10 тысячам долларов США и более. Заполнить декларацию можно в аэропорту и через сервис «Личный кабинет участника ВЭД» на сайте Федеральной таможенной службы России.