В Свердловской области подвели итоги кампании «Гражданин и полиция»

Свердловская полиция подвела итоги общественной кампании «Гражданин и полиция», в рамках которой с 1 по 31 августа правозащитники проверили органы внутренних дел Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кировграда, Невьянска, Новоуральска, Североуральска, Сухого Лога, Камышлова и Богдановича, а именно: 28 отделов полиции, 56 участковых пунктов, три подразделения по вопросам миграции и пять – ГИБДД.Проверками занимались региональные партнеры организации «Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений». Основная цель кампании - проверка соблюдения международных обязательств в области прав человека.По словам куратора проекта Василия Рыбакова, год от года количество выявленных недостатков снижается, прослеживается явная положительная динамика.«Вместе с тем, установлено недостаточное материально-техническое обеспечение личного состава в отдельных подразделениях, у некоторых имеются проблемы с оснащенностью необходимой инфраструктурой для граждан с ограниченными возможностями. С положительной стороны были отмечены ГИБДД и служба по вопросам миграции, где нареканий практически не имелось»,- сообщил Рыбаков.Особое внимание было уделено отделу полиции № 20 в Нижнем Тагиле, где остро стоит вопрос о переезде личного состава в другое здание. Нынешнее помещение не приспособлено для работы полиции.«Кроме того, замечания имелись по Невьянскому и Верхнетагильскому ОВД, по ОП №14 УМВД по Екатеринбургу. Всем, кто принимал участие в мероприятии, мы выразили слова благодарности за кропотливую работу, за неравнодушие к деятельности ОВД и объективность. Это действительно очень важная кампания. Суть ее сводится к тому, чтобы сотрудники полиции трудились в современных зданиях, на современном оборудовании, получали достойную зарплату, а соответственно оперативно и качественно, с пониманием, реагировали на обращения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации при столкновениях с проявлениями криминала», - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.