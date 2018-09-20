Екатеринбуржец взыскал с коммунальщиков более 700 тысяч рублей за открытый люк ливневой канализации

12:49 | 21.09.2018

Екатеринбуржец Владислав В. отсудил у МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» более 700 тысяч рублей в качестве компенсации за ДПТ, в котором пострадал его автомобиль Nissan Teana.



ДТП произошло в июле 2017 года на Водительском проезде. Машиной получила механические повреждения из-за открытого люка ливневой канализации, крышка которого была расположена вертикально и находилась в поврежденном состоянии. Ущерб от ДТП составил более 600 тысяч рублей.



Для получения компенсации Владислав обратился в суд, который в итоге взыскал с МБУ «ВОИС» более 700 тысяч рублей, в том числе возмещение вреда и судебные расходы.



Ответчик обжаловал решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменения.