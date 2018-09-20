Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 сентября 2018 года

12:47 | 21.09.2018

За прошедшие сутки с 08:00 20.09.2018 г. до 08:00 21.09.2018 г. на территории Свердловской области зарегистрировано 159 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 96 противоправных деяний. Из них: одно причинение тяжкого вреда здоровью, 1одно разбойное нападение, четыре грабежа, 30 краж чужого имущества, в том числе пять квартирных, два неправомерных завладения автотранспортом, 12 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе четыре сбыта.



За минувшие сутки на территории области проведено 8 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 7900 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовались 23 сотрудника полиции, 35 представителей частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.