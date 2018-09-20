Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


12:00 | 21.09.2018

gtn-pravda.ru

Жителей Сысертского городского округа предупреждают об ограничении электроснабжения

21–22 сентября с 13:00 до 17:00 в Сысертском городском округе будет ограничено электроснабжение. Это связано с проведением работ по реконструкции подстанции 110 кВ «Кадниковская».

Ограничение коснется следующих населенных пунктов: село Кадниково, село Черданцево, деревня Токарево, село Кашино, деревня Ольховка, коттеджные поселки Журавли и Заповедник, а также частично деревня Шайдурово, поселки Октябрьский и Первомайский.

«Работы на данных энергообъектах необходимы для повышения надежности электроснабжения жителей Сысертского городского округа. Они полностью согласованы как с администрацией муниципалитета, так и с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ. ОАО «МРСК Урала» просит жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием», — отметили в пресс-службе «МРСК Урала».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:39 | 21.09.2018
Беглого зауральского заключенного Владислава Пьянкова задержали в Самаре

14:25 | 21.09.2018
Кожемяко назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Екатеринбурга

14:05 | 21.09.2018
Пермский департамент ЖКХ отвечает на топ-5 вопросов горожан «о тепле»

13:59 | 21.09.2018
С начала года пассажиры Кольцово пытались незаконно вывезти более 100 млн рублей

13:56 | 21.09.2018
Максим Решетников: «Цифровая трансформация» здравоохранения позволяет повышать качество медуслуг»

13:50 | 21.09.2018
Госкорпорация «Ростех» вложила первый миллиард в Курганмашзавод

13:42 | 21.09.2018
В столицу Урала съедутся лучшие банщики и массажисты

13:22 | 21.09.2018
В текущем году 14 зауральцев заразились клещевым вирусным энцефалитом

13:18 | 21.09.2018
В Свердловской области подвели итоги кампании «Гражданин и полиция»

12:54 | 21.09.2018
В Перми могут появиться дополнительные авиарейсы

12:49 | 21.09.2018
Екатеринбуржец взыскал с коммунальщиков более 700 тысяч рублей за открытый люк ливневой канализации

12:47 | 21.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 сентября 2018 года

12:38 | 21.09.2018
В Перми уложен асфальт с четной стороны улицы Уральской

12:07 | 21.09.2018
В выходные в Пермь придет потепление

12:00 | 21.09.2018
Жителей Сысертского городского округа предупреждают об ограничении электроснабжения

11:55 | 21.09.2018
В новой пермской поликлинике смогут получать медпомощь около 14 тысяч детей

11:41 | 21.09.2018
Облачно и немного сыро будет в Свердловской области в выходные дни

11:27 | 21.09.2018
В Екатеринбурге выбран подрядчик для проверки надёжности исторических мостов города

11:20 | 21.09.2018
«Ярмарка движения»: фитнес-клубы проведут бесплатные занятия для екатеринбуржцев

11:00 | 21.09.2018
В Нижнем Тагиле хотят сократить число колоний

10:46 | 21.09.2018
С достижениями РМК в Карабаше познакомились федеральные эксперты

10:44 | 21.09.2018
В Зауралье пьяный водитель перевернул на крышу Volkswagen Passat. Есть пострадавшие

10:40 | 21.09.2018
Вместо клуба Lynch в «Салюте» появится музей космоса

10:15 | 21.09.2018
На Вайнера из-за антисанитарии закрыли ресторан

09:57 | 21.09.2018
Под Екатеринбургом посадили пять тысяч сосен и два десятка кедров

09:51 | 21.09.2018
Пермский эксперт ОНФ выступил с предложениями на заседании Центрального штаба

09:34 | 21.09.2018
На Баумана ночью произошел пожар в девятиэтажке. Сгорела квартира

09:12 | 21.09.2018
За ночь от огня в Екатеринбурге пострадали два автомобиля

08:49 | 21.09.2018
В Краснотурьинске в результате ДТП погиб 10-летний мальчик

08:41 | 21.09.2018
В Екатеринбурге представили учебник по изучению ОМО — искусственного языка

20.09.2018

22:06 | 20.09.2018
«Мы хотим жить в чистоте и тишине! Хватит с нас разбитых дорог!» Жители Белоярки проголосовали против разработки карьера

22:00 | 20.09.2018
Родителям екатеринбургских школьников напомнили о комендантском часе

21:34 | 20.09.2018
Кафедру шахматного искусства в УрГЭУ возглавит гроссмейстер Карпов

21:02 | 20.09.2018
Сотни екатеринбуржцев запустят голубей мира

19:49 | 20.09.2018
В Екатеринбурге погиб пятиклассник, упав с высоты

18:52 | 20.09.2018
Евгений Куйвашев сделает доступнее социально значимые объекты и Интернет на Среднем Урале

18:26 | 20.09.2018
В бюджет Пермского края приняты поправки на 3,5 млрд рублей

18:17 | 20.09.2018
В Прикамье изменится размер транспортного налога

18:04 | 20.09.2018
Одобрен проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми на 2019–2021 годы

17:56 | 20.09.2018
В Прогнозный план приватизации муниципального имущества Перми могут внести изменения

17:53 | 20.09.2018
Комитеты Пермской гордумы рассмотрели Положение об особенностях приватизации объектов культурного наследия

17:45 | 20.09.2018
Александр Якоб упразднил градостроительный совет Екатеринбурга

17:44 | 20.09.2018
Гость из Оксфорда высоко оценила взаимодействие властей Перми с жителями

17:29 | 20.09.2018
На трассе Екатеринбург – Тюмень в районе деревни Кокшарова ликвидируют левый поворот

16:52 | 20.09.2018
Пожилых жителей Прикамья знакомят с ментальной арифметикой

16:41 | 20.09.2018
В Перми пройдет прямая линия по отоплению

16:35 | 20.09.2018
В Прикамье сохранятся льготы для граждан предпенсионного возраста

16:30 | 20.09.2018
В Перми будут разрешены дорожные работы по ночам

16:30 | 20.09.2018
С 2019 года можно будет сдавать ЕГЭ по китайскому языку

16:10 | 20.09.2018
Открыт отопительный сезон для социальных объектов Кургана


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 