Жителей Сысертского городского округа предупреждают об ограничении электроснабжения

12:00 | 21.09.2018

gtn-pravda.ru

21–22 сентября с 13:00 до 17:00 в Сысертском городском округе будет ограничено электроснабжение. Это связано с проведением работ по реконструкции подстанции 110 кВ «Кадниковская».



Ограничение коснется следующих населенных пунктов: село Кадниково, село Черданцево, деревня Токарево, село Кашино, деревня Ольховка, коттеджные поселки Журавли и Заповедник, а также частично деревня Шайдурово, поселки Октябрьский и Первомайский.



«Работы на данных энергообъектах необходимы для повышения надежности электроснабжения жителей Сысертского городского округа. Они полностью согласованы как с администрацией муниципалитета, так и с филиалом ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ. ОАО «МРСК Урала» просит жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием», — отметили в пресс-службе «МРСК Урала».