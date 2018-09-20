Под Екатеринбургом посадили пять тысяч сосен и два десятка кедров

Уральская столица присоединилась к всероссийской акции «Живи, лес!»: в лесу под Екатеринбургом участники VI чемпионата России «Лесоруб-2018», студенты и волонтеры посадили порядка пяти тысяч сосен и 20 кедров.Отметим, что этой осенью в Свердловской области планируют посадить 468 гектаров леса. Всего к концу этого года должно быть восстановлено почти 24 тысячи гектаров.