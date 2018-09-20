На Баумана ночью произошел пожар в девятиэтажке. Сгорела квартира

09:34 | 21.09.2018

www.videoblocks.com

Минувшей ночью на улице Баумана в Екатеринбурге произошел пожар в квартире на последнем этаже 9-этажного дома. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:50.



В результате пострадал 30-летний владелец квартиры, его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Квартира сгорела практически полностью. Площадь пожара составила 30 кв. м.



«В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава. В 04:03 (мест.) огонь локализован, 04:09 (мест.) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:41 (мест.)», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.