За ночь от огня в Екатеринбурге пострадали два автомобиля

09:12 | 21.09.2018

Этой ночью в Екатеринбурге горело два автомобиля, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



В 03:00 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Щербакова, где от огня пострадал автомобиль Ssang Yong. Прибывшие на место пожарные потушили машину за две минуты.



Также около четырех часов утра на улице Кировградской загорелся автомобиль Volkswagen. Пожар потушен в течение двух минут, машина сгорела.