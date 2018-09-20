Родителям екатеринбургских школьников напомнили о комендантском часе

Сегодня родителям школьников столицы Урала напомнили о комендантском часе, налагающем запрет на нахождение детей на улице без сопровождения взрослых в ночное время суток. Об этом заявили сегодня в пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга.Фотографию памятки с информацией о комендантском часе, вывешенной в одной из школ Екатеринбурга, сегодня на своей странице в соцсети Facebook опубликовал юрист Алексей Бушмаков. В записке говорится, что на территории города действует Закон Свердловской области от 16 июля 2009 г. № 73-ОЗ «Комендантский час», согласно которому с 1 октября дети не могут находиться одни на улице с 22:00 до 06:00 утра.В памятке также говорится о том, что «участие в митингах, флешмобах, просматривание и активное участие в интернет-ресурсах экстремистской направленности является нарушением 114-го Закона РФ».В департаменте образования мэрии уточнили, что данное напоминание носит рекомендательный характер.