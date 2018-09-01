Сотни екатеринбуржцев запустят голубей мира

Завтра, 21 сентября, в Екатеринбурге в рамках празднования Международного дня мира пройдёт единый час духовности «Голубь мира». С площади Труда в небо улетят сотни воздушных шаров с бумажными голубями, запущенные молодёжью.Участниками акции станут школьники, студенты колледжей и вузов и работающая молодёжь. Ровно в 9:00 они запустят в небо шары с российской символикой — белые, синие и красные — с прикрепленными к ним бумажными голубями. На обратной стороне будут написаны имена погибших участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.Подобные акции в тот же день пройдут в разных городах страны.Организаторами акции в Екатеринбурге выступают Департамент молодёжной политики Свердловской области и Региональный центр патриотического воспитания.Уточним, что Международный день мира был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году. Каждый год, 21 сентября, ООН призывает все страны мира прекратить войну. Первый Всемирный конгресс сторонников мира проходил в 1949 году в Париже и Праге. Автором эмблемы конгресса стал Пабло Пикассо. Его работа стала символом мира и эмблемой акции «Голубь мира».Фото: animalia-life.club