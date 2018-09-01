В Екатеринбурге погиб пятиклассник, упав с высоты

Сегодня днём в Екатеринбурге на улице Рассветной погиб ребёнок. Мальчик упал с балкона 10-го этажа подъезда жилого дома. Информация об этом появилась в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» и на страницах пользователей в соцсети Facebook.Как сообщили местные жители в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», мальчик выпал с общей лоджии с большой высоты. На место происшествия выезжала скорая и полиция.«Там мальчик лет 10 на вид. Скорее всего, упал (сорвался) с общего балкона, там постоянно дети играют. Те, кто мимо проходил, сказали, что мозг на асфальте лежит. Лужа крови», — написала Вероника Карамышева.Там же появилась информация, что погибший мальчик был учеником пятого класса 176-й гимназии.По словам жителей дома, это уже не первый случай смерти в этом жилом комплексе.«Опять ЖК "Рассветный"? Не оттуда ли упал, откуда девочка не так давно свалилась? Господи, дети, зачем вам всё это надо?! Подумайте о родителях!» — написала Людмила Алексеева.«В ЖК "Рассветный" второй ребенок за полгода выпал, с 10-го этажа. Кошмар и ужас. Переходный балкон, низкие перегородки, и вот… Жильцы, насколько знаю, хотели поставить решетки, но им не разрешили по пожарной безопасности. Берегите детей от подъездных развлечений, друзья», — написала Екатерина Петрова в Facebook.Правоохранительные органы инцидент пока не комментируют.