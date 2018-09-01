На трассе Екатеринбург – Тюмень в районе деревни Кокшарова ликвидируют левый поворот

17:29 | 20.09.2018

На 133-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-351 Екатеринбург – Тюмень ликвидируют левый поворот к объекту придорожного сервиса «Ямал» в деревне Кокшарова, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



Для выезда из деревни Кокшарова в сторону Тюмени и въезда в деревню со стороны Екатеринбурга автомобилистам рекомендуют использовать автодорогу «Подъезд к нефтебазе».



Отмечается, что изменения необходимы для повышения безопасности дорожного движения.