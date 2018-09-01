В Екатеринбурге владелец «резиновой» квартиры заплатит штраф в 400 тысяч рублей

58-летнему екатеринбуржцу Вячеславу Макееву, фиктивно поставившему на учет в квартире более 9 тысяч мигрантов, назначено наказание в виде штрафа в 400 тысяч рублей.Незаконную регистрацию выявили сотрудники полиции.«Следственным подразделением отдела полиции № 14 УМВД России по г. Екатеринбургу установлено, что 58-летний Вячеслав Макеев в период с октября 2015 года вплоть до мая прошлого, 2017 года за вознаграждение, сумма которого варьировалась в среднем от полутора до 5 тыс. рублей, поставил на фиктивный учёт более 9 тыс. мигрантов в квартире в доме № 20 на улице Баумана», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.