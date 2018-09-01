При пожаре из многоэтажки на Серова эвакуировали 65 человек

Сегодня днем в Екатеринбурге произошел пожар в 12-этажном доме на улице Серова. Информация поступила на пульт диспетчера в 13:22. Площадь пожара составила 20 кв. м. Горела квартира на шестом этаже.По лестничным маршам из дома были эвакуированы 65 человек, в том числе 10 детей.«В тушении пожара были задействованы 9 единиц техники, 22 человека личного состава. В течение 14 минут пожарные справились с огнем. Причина пожара устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.