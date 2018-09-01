В ДТП на улице Гурзуфской пострадал пенсионер

В Екатеринбурге проводится проверка по факту ДТП на улице Гурзуфской. Авария произошла накануне около 22:30.Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительной информации, автомобиль Mazda 6 при движении со стороны улицы Московской в направлении улицы Белореченской сбил пешехода — пожилого мужчину 1942 года рождения, который переходил проезжую часть на красный свет.Пенсионер получил открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. Он госпитализирован. 28-летний водитель иномарки пояснил, что не заметил пешехода, так как было темно.Отметим, что с начала года в Свердловской области произошло 202 ДТП с участием пешеходов. 103 из них произошли по вине самих пешеходов.