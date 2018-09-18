В Свердловской области на 4% вырастут взносы за капремонт

14:10 | 20.09.2018

риа-ленинск.рф

С 1 января 2019 года в Свердловской области в связи с инфляцией вырастут взносы за капремонт многоквартирных домов. Рост составит 4%. Таким образом, размер минимального взноса с одного квадратного метра увеличится на 36 копеек и составит 9 рублей 36 копеек.



«Размер взноса оставался неизменным, несмотря на непростую ситуацию в экономике, на протяжении двух лет. Теперь он поднимется в пределах прогнозируемого на 2019 год индекса инфляции и составит 9 рублей 36 копеек. Это даст региону возможность не сдвигать ремонт включенных в программу домов на более поздние периоды. И главное - обеспечит своевременное финансирование и выполнение всего объема работ», - отмечает министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.