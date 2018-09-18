Жители Свердловской области все чаще оформляют больничные листы в электронном виде

14:00 | 20.09.2018

mdjournal.info

Свердловчане все чаще выбирают больничный лист нового поколения. Документ в электронном виде уже оформили 13 842 жителя, за последние две недели — около двух тысяч. Рекордный 13-тысячный электронный больничный недавно был выписан пациенту медико-санитарной части «Тирус» в Верхней Салде.



Отметим, что такой вид больничного листа имеет равную силу с его бумажным вариантом, но более удобен в использовании.