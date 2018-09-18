У жительницы Ревды за долги по налогам арестовали BMW

10:56 | 20.09.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

В Ревде у женщины арестовали автомобиль BMW Х3. Причиной стали долги по налогам на общую сумму более 1,2 млн рублей, в том числе по транспортному налогу, по налоговым платежам на имущество физических лиц, земельному налогу.



«Должница добровольно предоставила свой автомобиль. Транспортное средство отправлено на ответственное хранение на специализированную стоянку», - сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Если задолженность не будет погашена, автомобиль продадут на торгах.