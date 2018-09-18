Пошел на рыбалку и исчез: в Свердловской области пропал 42-летний мужчина

В Нижнетуринском районе между поселками Косья и Верх-Ис пропал 42-летний Владислав Митрохин. В ночь с 14 на 15 сентября он отправился с друзьями на рыбалку и за ягодами. 15 сентября от него пришло СМС, после этого на связь не выходил. Спутники обнаружили его пропажу в ночь на 16 сентября.Приметы: рост 174 см, среднего телосложения, одет в камуфляжную форму, фуражку с кокардой, резиновые болотники. Особые приметы: татуировка на левом плече в виде дракона, шрам на переносице.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Митрохина, просят звонить по телефонам: +7 800 700 54 52, +7 982 456 27 49, +7 919 707 72 01.