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10:44 | 20.09.2018

Пошел на рыбалку и исчез: в Свердловской области пропал 42-летний мужчина

В Нижнетуринском районе между поселками Косья и Верх-Ис пропал 42-летний Владислав Митрохин. В ночь с 14 на 15 сентября он отправился с друзьями на рыбалку и за ягодами. 15 сентября от него пришло СМС, после этого на связь не выходил. Спутники обнаружили его пропажу в ночь на 16 сентября.

Приметы: рост 174 см, среднего телосложения, одет в камуфляжную форму, фуражку с кокардой, резиновые болотники. Особые приметы: татуировка на левом плече в виде дракона, шрам на переносице.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Митрохина, просят звонить по телефонам: +7 800 700 54 52, +7 982 456 27 49, +7 919 707 72 01.

Пошел на рыбалку и исчез: в Свердловской области пропал 42-летний мужчина

Пошел на рыбалку и исчез: в Свердловской области пропал 42-летний мужчина

© «Вечерние Ведомости»

 


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