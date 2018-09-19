Новости дня
09:57 | 20.09.2018
Фото: твгород.рф
В Екатеринбурге стартовал второй этап подключения к теплу
Так, за этот период в Верх-Исетском районе тепло появится в домах на улицах Попова, Московская, Шейнкмана, Антона Валека, Февральской Революции, 8 Марта и проспекте Ленина.
В Орджоникидзевском районе батареи нагреются на улицах Шефской, Фрезеровщиков, Красных Командиров, Войкова, Стачек и проспекте Космонавтов.
В Ленинском районе тепло придёт в квартиры жителей улиц Попова, Шейнкмана, Московская, Хохрякова, Вайнера, Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, Серафимы Дерябиной и проспекта Ленина.
Кроме того, сегодня же начинается второй этап подключения городских территорий к локальным котельным. В период до 22 сентября заработают котельные:
• в Кировском районе на улице Проезжей, 173а, и Краснодарской, 34а;
• в Орджоникидзевском районе в посёлке Садовом на улице Верстовой, 2а;
• в Октябрьском районе на улице Петропаловской, 45а;
• в Железнодорожном районе на улицах Кишинёвской, 56, Коуровской, 22, в посёлке Шувакиш и на Привокзальной, 17;
• в Чкаловском районе на улицах Окраинной, 48 (ТЭЦ-19), Жуковского, 1, Алтайской, 64а;
• в Верх-Исетском районе в посёлке Широкая Речка на улице Удельной, 8Б, и на Московском тракте, 22 км;
• в Ленинском районе в проезде Складском, 4.
В Екатеринбургской теплосетевой компании напоминают, что в случае технической неготовности потребителя или наличия финансовой задолженности возможна корректировка сроков подключения объектов к теплу.
Вчера вечером закончился первый этап подключения города к теплу, по данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, к отоплению были подключены почти 600 многоквартирных домов и 188 объектов социальной сферы.
Напомним, отопительный сезон в Екатеринбурге и Свердловской области стартовал 17 сентября. График подключения к теплу столицы Урала можно посмотреть здесь.
© «Вечерние Ведомости»
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