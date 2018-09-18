Евгений Куйвашев представит Свердловскую область в штаб-квартире ООН

09:32 | 20.09.2018

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В конце октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке потенциал региона. Особое внимание будет уделено проектам развития человеческого потенциала, инновациям, экологии, культурной и туристической сферам. Кроме того, будет презентована заявка Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025.



«История нашего сотрудничества насчитывает десятилетия плодотворной работы. Мы активно взаимодействуем с Международной организацией труда, Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию - ЮНИДО, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и другими учреждениями ООН. Считаю, что потенциал нашего взаимодействия намного больше», - отмечает Евгений Куйвашев.



Отметим, что в состав делегации также включен вице-губернатор Свердловской области, кандидат в мэры Екатеринбурга Александр Высокинский.