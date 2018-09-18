Жительница Серова потеряла золотую серьгу дома, а нашла в ломбарде: помогла подруга

22:54 | 19.09.2018

lombardsofia.ru

Жительница Серова во время драки с дочерью потеряла золотую серёжку дома, а нашла в ломбарде. Оказывается, на «сохранение» её туда отнесла близкая подруга женщины. Теперь её ожидает срок.



Заявление в полицию 53-летняя жительница Серова принесла без особой надежды на помощь правоохранителей: искать одно ювелирное украшение в многотысячном стоге сена – задача не из самых увлекательных. Но стараться силовикам долго не пришлось: пропажу женщина нашла сама – в ломбарде.



В один из вечеров пострадавшая решила позвать к себе гостей. Женщины выпивали и закусывали, но в один момент между хозяйкой и её дочерью завязалась драка, в ходе которой девушка поранила матери ухо. Тогда с него слетело золотое украшение.



Оставшийся вечер женщина искала серьгу на диване и ковре. Позже обзвонила всех знакомых. Ответ один: серьгу никто не видел. Чуда пострадавшая ждала неделю, но наконец отчаялась и пошла в ломбард – сдать оставшуюся серьгу и в утешение получить выручку.



Каково было удивление женщины, когда на витрине ломбарда она увидела свою же пропавшую серьгу. Далее – дело за малым. Женщина быстро написала заявление в полицию, и силовики по её указаниями отследили на камерах видеонаблюдения, кто и когда принёс украшение в дом сбыта. Оказалось, что это была подруга потерпевшей, которая в тот день была у нее на застолье.



Виновница сама призналась в совершённом и даже согласилась выплатить размер убытка. Но от срока ей всё равно не отделаться. Её дело по статье 158 «Кража» предусматривает до двух лет лишения свободы.