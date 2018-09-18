Новости дня
22:30 | 19.09.2018
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Власти Екатеринбурга потратят 130 тысяч рублей на снятие флажков чемпионата мира по футболу
Согласно информации на сайте, победитель тендера будет обязан за пять дней снять все 305 брендированных флажков, которые развешаны на опорах высотой от 3,5 до 6,5 метров.
«Флажки нужно снять на проспекте Ленина от Вайнера до Московской, на Машинной, а также на Репина и Татищева», – говорится в техзадании.
Ранее в Екатеринбурге демонтировали шатры возле «Екатеринбург-Арены», а в следующем году на самом стадионе начнётся разбор временных трибун. Из федеральной казны на это выделят 500 миллионов рублей. Затем зрительские места разъедутся по муниципалитетам, где есть футбольные поля.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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