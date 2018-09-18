Власти Екатеринбурга потратят 130 тысяч рублей на снятие флажков чемпионата мира по футболу

22:30 | 19.09.2018

ru.sputnik-tj.com

На сайте госзакупок опубликован конкурс на снятие в Екатеринбурге флажков с символикой чемпионата мира по футболу. За эту услугу власти уральской столицы готовы заплатить 137 тысяч рублей.



Согласно информации на сайте, победитель тендера будет обязан за пять дней снять все 305 брендированных флажков, которые развешаны на опорах высотой от 3,5 до 6,5 метров.



«Флажки нужно снять на проспекте Ленина от Вайнера до Московской, на Машинной, а также на Репина и Татищева», – говорится в техзадании.



Ранее в Екатеринбурге демонтировали шатры возле «Екатеринбург-Арены», а в следующем году на самом стадионе начнётся разбор временных трибун. Из федеральной казны на это выделят 500 миллионов рублей. Затем зрительские места разъедутся по муниципалитетам, где есть футбольные поля.