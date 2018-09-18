В Екатеринбурге скончалась первая в СССР мастер спорта по художественной гимнастике Лилия Назмутдинова

21:11 | 19.09.2018

oblgazeta.ru

Сегодня в Екатеринбурге на 82-м году жизни из-за продолжительной болезни скончалась первая в истории СССР мастер спорта по художественной гимнастике Лилия Назмутдинова. Она была 15-кратной чемпионкой СССР и 12-кратной чемпионкой России по художественной гимнастике.



Назмутдинова сыграла значительную роль в развитии художественной гимнастики — в её молодости этот вид спорта был советским гражданам в новинку. В частности, именно Назмутдинова первой представляла художественную гимнастику на традиционном конгрессе в Штутгарте и на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Также Назмутдинова взяла бронзу в упражнениях с предметом на первенстве мира в 1965 году.



После завершения карьеры из-за серьезной травмы чемпионка стала наставником множества известных спортсменов и получила звание заслуженного тренера. Среди ее воспитанников — бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года в Атланте по художественной гимнастике в групповых упражнениях Юлия Иванова.



За свои заслуги Лилия Назмутдинова удостоена звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации».



О дате прощания с гимнасткой будет сообщено позже.