На Урале суд вынес приговор бизнесменам, разместившим 32 тонны отходов в лесах

20:57 | 19.09.2018

Фото: Новый день

Березовский городской суд сегодня, 19 сентября, вынес приговор по резонансному уголовному делу по факту загрязнения окружающей среды отходами с очистных сооружений МУП «Водоканал» Екатеринбурга. Следствием установлено, что в период с сентября 2015 по январь 2016 года подсудимые Загумёнов Е.В. и Юдин В.В., достоверно зная, что обезвоженный осадок сточных вод с южной аэрационной станции МУП «Водоканал» относится к опасным отходам и его размещение должно производиться в специально предназначенных местах, незаконно разместили отходы на земельных участках, расположенных вблизи посёлка Первомайский Сысертского района, вблизи лесопарковой зоны посёлка Рудный города Екатеринбурга, а также на земельном участке, расположенном вблизи посёлка Монетный Берёзовского городского округа, вблизи садового некоммерческого товарищества «Тальков Камень», посёлка Рассоха Белоярского городского округа и города Арамиль.



В общей сложности на перечисленных земельных участках подсудимыми было организовано размещение свыше 32 тысяч тонн опасных отходов.



По делу, оперативным сопровождением которого занималось свердловское УФСБ, допрошено более 80 свидетелей, проведено множество выемок, очных ставок. Проведены экологические и санитарно-эпидемиологические судебные экспертизы. Следователями СКР также приняты необходимые меры обеспечительного характера в виде ареста имущества, принадлежащего подсудимым, с целью последующего возмещения ущерба, причинённого окружающей среде.



Приговором суда Загумёнов Е.В. и Юдин В.В. признаны виновными по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Транспортировка, хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды»). Одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года, другому — в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца условно с испытательным сроком 3 года, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.