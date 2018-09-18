«Площадь 1905 года» переедет на новое место

20:43 | 19.09.2018

2gis.ru

Одна из центральных остановок в центре Екатеринбурга собирается менять свою локацию: пункт остановки автобусов переберётся поближе к торговому центру «Пассаж».



Как сообщили в пресс-службе мэрии, перемещение остановки связано с началом разработки новой схемы движения на участках с наиболее напряжённым трафиком. В первую очередь специалисты предложили переместить остановку «Площадь 1905 года» по направлению к центру города с угла улицы Вайнера и оборудовать напротив ТЦ «Пассаж». Кстати, там остановочный комплекс, как и знак пешеходного перехода, появился задолго до реализации этой идеи.



Также планируется оборудовать трамвайную остановку ограждениями.



«Эти меры позволят выделить левоповоротное движение с улицы Вайнера на проспект Ленина в сторону улицы 8 Марта, обеспечить безопасность пешеходного трафика и ожидающих на остановках пассажиров, повысить эффективность полос движения на участке проспекта Ленина от улицы Хохрякова до переулка Банковского и в целом увеличить пропускную способность всего узла», — объяснили в городской администрации.



Транспортники также отметили, что новые схемы разрабатываются при помощи компьютерного математического моделирования. Например, для площади 1905 года специалисты детально проанализировали микромодель утренних и вечерних часов, чтобы подобрать оптимальный вариант местоположения остановочного комплекса. Новую схему создали с учетом того, что на площади будут проводиться массовые мероприятия.

Приступить к реализации новой схемы планируется в первой половине 2019 года.