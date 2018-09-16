В Свердловский облсуд поступила апелляция на приговор герою разборок в Екатеринбурге

17:40 | 19.09.2018

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор тренеру по рукопашному бою Никите Мальцеву (его воспитанники из клуба «Храбр» приняли активное участие в беспорядках со стрельбой в Цыганском поселке) и бывшему оперуполномоченному ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Сергею Кондрашину. Вердикт обжаловали адвокаты обвиняемых и прокуратура. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.



Напомним, что 6 июля Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Кондрашина виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), а также ч. 2 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки должностным лицом в значительном размере»). Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Никита Мальцев признан виновным в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.