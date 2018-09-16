Свердловский Роспотребнадзор зафиксировал вспышку ОРВИ

17:08 | 19.09.2018

фото: riac34.ru

В Свердловской области начался сезон заболеваемости ОРВИ — только за последнюю неделю, с 10 по 16 сентября 2018 года, в регионе зарегистрировано 27,2 тыс. случаев заболевания острой респираторно-вирусной инфекцией. Увеличение количества заболевших от недели к неделе связано с началом сезонного подъёма ОРВИ. Данный показатель ниже уровня эпидемиологического порога, то есть об эпидемии пока говорить не приходится. При этом, как отмечают санврачи, случаев гриппа не зарегистрировано.



В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской власти сообщают, что наибольший прирост заболеваемости зарегистрирован среди детей и подростков 7–17 лет. По данным оперативного анализа заболеваемости, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 493 случая с предварительным диагнозом «пневмония», показатель заболеваемости составил 11,8 на 100 тыс. населения, что на 7 % выше среднемноголетних данных.



Для сохранения благополучной эпидобстановки гражданам рекомендуется привиться от гриппа, больше бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой, правильно питаться, соблюдать режим работы и отдыха, принимать витамины, которые способствуют повышению сопротивляемости организма.