Евгений Куйвашев и руководство Boeing открыли новое производство в «Титановой долине»

Открытие нового комплекса Ural Boeing Manufacturing 2.0 (UBM 2.0) состоялось сегодня в особой экономической зоне «Титановая долина» в Верхней Салде.Специально на торжественное открытие комплекса в Свердловскую область прилетели председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор компании Boeing Деннис Мюленбург, член совета директоров, президент Boeing International Марк Аллен, президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко, генеральный директор UBM 1.0 Скотт Рикетт, а также посол США в России Джон Хантсман.Прилетев в Салду рано утром на вертолете, делегация успела осмотреть производственные цеха предприятий «ВСМПО-Ависма», Ural Boeing Manufacturing 1.0 и Ural Boeing Manufacturing 2.0.Там же, на площадке, прошла рабочая встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с руководством Boeing.Второй завод Ural Boeing Manufacturing (UBM 2.0) — это совместное предприятие «ВСМПО-Ависма» и американской самолетостроительной корпорации Boeing. Новое предприятие будет специализироваться на производстве и черновой механической обработке титановых штамповок для сборки самолетов Boeing Dreamliner серии 737, 777 и 787.С открытием UBM 2.0 в Свердловской области появится более 200 новых рабочих мест, кроме того, новое производство принесёт дополнительные доходы и налоговые отчисления в бюджет региона.