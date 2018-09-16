На Шарташе снесут пляжный комплекс Sun Dali

Судебные приставы добились передачи земельного участка площадью 13,5 гектара под пляжным развлекательным комплексом Sun Dali на Шарташе собственнику в лице Департамента лесного хозяйства Свердловской области. Договор права аренды земельного участка давно истек, но, несмотря на это, компания на арендуемых землях продолжала вести коммерческую деятельность. Арбитражный суд Свердловской области в феврале 2018 года постановил освободить и вернуть земельный участок законному владельцу.«С тех пор и по настоящий день данную территорию предприниматель занимал незаконно и продолжал осуществлять коммерческую деятельность. Территория находится в унылом состоянии, предприниматель абсолютно не занимался благоустройством, а вся его деятельность была направлена исключительно на извлечение прибыли без законных на то оснований. Горожане неоднократно жаловались нам на то, что здесь проводятся шумные вечеринки, которые сопровождаются громкой музыкой, распитием спиртных напитков. Повсюду мусор, брошенные стройматериалы, пищевые отходы», — сообщил у себя на странице в «Фейсбуке» директор Шарташского лесного парка Артур Зиганшин.В пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области отмечают, что бывшему арендатору запрещено пользоваться помещением, находящимся на земельном участке. В случае, если в ближайшее время земельный участок не будет освобожден от постройки, решение суда будет исполнено в принудительном порядке.