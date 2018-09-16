Новости дня
14:37 | 19.09.2018
Почти миллион «квадратов» жилья сдали свердловские строители за восемь месяцев
Среди муниципалитетов по объемам ввода жилья за восемь месяцев традиционно лидирует Екатеринбург. Здесь построено более 359 тысяч квадратных метров. Причем почти 50 тысяч «квадратов» введено в августе — это 602 квартиры в 3 домах. Так, введен в эксплуатацию 28-этажный односекционный жилой дом в переулке Сосновом на Уралмаше (общая площадь 216 квартир составила 13,2 тысячи квадратных метров). В поселке Мичуринский сдан двухсекционный пятиэтажный жилой дом (80 квартир площадью почти 3 тысячи «квадратов»). Введен в эксплуатацию восьмисекционный дом в Академическом на проспекте Академика Сахарова (306 квартир площадью 17,1 тысячи квадратных метров).
Далее по количеству построенного жилья следуют города-спутники уральской столицы: Сысерть — 64,8 тысячи «квадратов» (на 23 % выше прошлогодних показателей), Верхняя Пышма — 58,6 тысячи (на 43 % больше, чем было построено за 8 месяцев прошлого года), Белоярский городской округ — 50,4 тысячи (на 29 % больше, чем было построено за аналогичный период прошлого года).
По словам главы Минстроя Михаила Волкова, ожидается, что в нынешнем году будет введено не менее двух миллионов квадратных метров жилья.
© «Вечерние Ведомости»
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