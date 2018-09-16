Суд вынес решение по уголовному делу Николая Коляды

13:19 | 19.09.2018

В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор известному театральному деятелю Николаю Коляде за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что вечером 10 июля 2017 года Коляда, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД, был за рулем «Рено-Дастер». Он двигался на автомобиле по дублеру Сибирского тракта со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга.



Не оценив дорожные условия и допустив занос автомобиля, он столкнулся с кроссовером Hyundai Santa Fe, движущимся позади него в попутном направлении. Корейский автомобиль отбросило в кювет, где он въехал в дерево. В результате аварии пассажир Hyundai Santa Fe получил телесные повреждения в виде компрессионного нестабильного перелома грудных позвонков, которые экспертом расценены как повлекшие тяжкий вред здоровью.



Кроме основного наказания, суд также удовлетворил заявленный потерпевшим гражданский иск о взыскании морального вреда и суммы утраченного заработка в размере 200 тыс. рублей.