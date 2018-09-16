В свердловском селе пьяный дебошир напал с ножом на полицейского

12:16 | 19.09.2018

Фото: Михаил Калегин

В селе Сухановка Артинского района пьяный 55-летний мужчина напал с ножом на участкового уполномоченного полиции, когда тот прибыл по поступившему вызову от бывшей сожительницы дебошира, который угрожал ей расправой. В результате сотрудник правоохранительных органов получил ножевое ранение живота. Инцидент произошел утром 10 сентября.



После совершения преступления обвиняемый скрылся и был задержан спустя несколько часов. Участковый сразу был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.



Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, по данному факту Артинским межрайонным следственным отделом регионального СКР возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Мужчине предъявлено обвинение, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



«Сотрудниками полиции территориального ОВД злоумышленник был задержан по горячим следам. Он вначале прятался, пытаясь залечь на дно, чтобы уйти от ответственности. Но сделать ему этого не удалось. Подозреваемым оказался ранее четырежды судимый местный житель. Из мест лишения свободы он освободился в 2002 году», — сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.