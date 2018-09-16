Пенсионерке из Арамиля через суд вернули квартиру, переоформленную обманным путем

11:25 | 19.09.2018

Сысертская межрайонная прокуратура в судебном порядке восстановила право собственности 77-летней пенсионерки из Арамиля на квартиру, которой она лишилась обманным путем. Надзорное ведомство установило, что в сентябре 2016 года пожилая женщина заключила договор купли-продажи квартиры с местным жителем, согласно которому стоимость объекта составляла 1,5 млн рублей. При этом деньги пенсионерка, страдающая хроническими заболеваниями, фактически не получала.



В дальнейшем было установлено, что при подписании договора пенсионерке был предоставлен текст, из которого следовало, что заключается договор ренты, то есть были указаны обязанности покупателя по уходу и содержанию пожилой женщины. Заявительница полагала, что взамен квартиры она будет получать уход и содержание, в которых нуждалась в силу возраста и состояния здоровья, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Сотрудники прокуратуры установили, что все документы на жилое помещение покупатель забрал у пенсионерки. При этом непродолжительное время после заключения сделки покупатель помогал ей по хозяйству, приобретал продукты питания, что позволяло полагать, что в действительности был заключен именно договор пожизненного содержания с иждивением.



В целях восстановления прав пожилой женщины прокуратура направила в суд исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи и применении последствий недействительности сделки. Сысертский районный суд заявление удовлетворил в полном объеме. Суд постановил возвратить квартиру пенсионерке. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, оставил решение суда первой инстанции без изменения.