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10:12 | 19.09.2018
«МегаФон» увеличил качество покрытия на Урале
География стройплощадок затронула 65 населенных пунктов, где проживают свыше девяти миллионов человек. Инженеры установили новые объекты связи на территории мегаполисов, крупных городов региона, сел, нефтяных месторождений Югры и вдоль автомобильных трасс.
«Мы точечно определили места, где видим наибольшую нагрузку на сеть, и отдаленные пункты, где требовалось усиление сигнала. Там за летнюю строительную кампанию мы запустили десятки базовых станций. Благодаря этому связь стала надёжнее, а интернет-соединение более стабильным и быстрым», – отмечает директор по инфраструктуре Уральского филиала компании «МегаФон» Антон Щербаков.
В Свердловской области новый комфорт мобильных услуг смогут оценить жители населенных пунктов: Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красный, Кашино, Нижний Тагил, Нижние Серги, Полевской, Патруши, Ревда, Серов и окрестности Сысерти у горы Плешивая, окрестности Кировграда у горы Ежовой.
В Екатеринбурге улучшения будут заметны на улицах Ангарская, Бардина, Вокзальная, Индустрии, Кузнецова, Латвийская, Малышева, Мамина-Сибиряка, Репина, Родонитовая, Сыромолотова, Соболева, Таганская, Токарей, Уральская, Шефская, Хлебная, Челюскинцев и переулках Киевский, Медицинский. Точечно произведены улучшения на заводе «Уралтрансмаш», в зданиях УрФУ и «Маринс Парк Отель».
© «Вечерние Ведомости»
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