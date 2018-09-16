Свердловских судебных приставов «натаскали» на стрельбу

10:08 | 19.09.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

На территории Свердловского областного суда прошли занятия по огневой подготовке судебных приставов, несущих службу с боевым оружием в зданиях судов. На занятиях инструктор Федерации практической стрельбы в Свердловской области провел для судебных приставов специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности Свердловского областного суда полный инструктаж, включающий лекционные и практические занятия.



В пресс-службе УФССП по Свердловской области отмечают, что судебные приставы, деятельность которых ориентирована на обеспечение безопасности судей и участников судебного процесса, призваны также следить за соблюдением общественного порядка и предупреждать нападение. В связи с этим они обязаны обладать высоким уровнем огневой подготовки, что и было основной целью занятий, в ходе которых инструкторы должны были сформировать у судебных приставов необходимые умения и навыки правомерного применения оружия, а также ведения огня в различной обстановке.