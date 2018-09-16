В Екатеринбурге дотла сгорел частный дом

08:40 | 19.09.2018

Накануне днем на окраине Екатеринбурга загорелся частный жилой дом на улице Верхней. Прибывшим на место силам МЧС спасти постройки не удалось — здание и надворные постройки сгорели дотла. Тушение пожара осложняла плотная застройка и отсутствие источников противопожарного водоснабжения. Подвоз воды осуществлялся от пруда на расстоянии 1 км от места пожара, также был задействован передвижной пожарный водоём объёмом 10 куб. м.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар мог распространиться на расположенный рядом частный жилой дом и баню, но огнеборцам удалось защитить их от огня. Из гаража одного из домов огнеборцы вынесли 2 газовых баллона, предотвратив угрозу взрыва. В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники, 52 человека личного состава.