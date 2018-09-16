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20:46 | 18.09.2018

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В страйкбольном клубе Екатеринбурга от взрыва мужчине оторвало кисть руки

Сегодня взрыв в екатеринбургском страйкбольном клубе на Уктусе, расположенном на Гаршина, 1, лишил мужчину руки. Полиция проводит проверку и выясняет все причины случившегося. В здании повреждены стены и разбиты стёкла.

По предварительным данным, в здании страйкбольного клуба у одного из посетителей в руках взорвалось пиротехническое светошумовое изделие. В результате у мужчины оторвало кисть руки.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и опрашиваются очевидцы.

Отметим, что помещения в здании, где произошёл взрыв, арендуют несколько организаций.

Екатерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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