В страйкбольном клубе Екатеринбурга от взрыва мужчине оторвало кисть руки

20:46 | 18.09.2018

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Сегодня взрыв в екатеринбургском страйкбольном клубе на Уктусе, расположенном на Гаршина, 1, лишил мужчину руки. Полиция проводит проверку и выясняет все причины случившегося. В здании повреждены стены и разбиты стёкла.



По предварительным данным, в здании страйкбольного клуба у одного из посетителей в руках взорвалось пиротехническое светошумовое изделие. В результате у мужчины оторвало кисть руки.



В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и опрашиваются очевидцы.



Отметим, что помещения в здании, где произошёл взрыв, арендуют несколько организаций.