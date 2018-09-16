Екатеринбургский горздрав прокомментировал смерть пятиклассника

20:32 | 18.09.2018

newizv.ru

В минувший понедельник в Екатеринбурге на вызов гимназии № 47 скорая помощь добиралась 20 минут. Причиной вызова стал несчастный случай с ребенком.



Как сообщает Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга, вызов поступил на станцию скорой помощи в 14:29. В 14:30 на вызов выехала детская реанимационная бригада и прибыла к гимназии в 14:49, что было зафиксировано в системе ГЛОНАСС. Также сообщается, что 20-минутное прибытие скорой соответствует федеральному нормативу обслуживания экстренных вызовов.



В сообщении, размещенном на сайте администрации Екатеринбурга, также упоминается, что Управление здравоохранения выражает искренние соболезнования родителям мальчика в связи с трагической гибелью их сына.



По информации СМИ, причиной смерти ребенка могла стать аневризма. Сейчас по факту произошедшей трагедии Следственное управление СК РФ по Свердловской области и прокуратура Кировского района Екатеринбурга проводят проверку.



Напомним, 17 сентября в екатеринбургской гимназии № 47 во время урока учительница заметила, что пятиклассник плачет. Он жаловался на головную боль. Ребёнка незамедлительно отвели в медпункт, где вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу, но спасти его так и не удалось.