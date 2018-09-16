Свердловская область станет чище: в регионе появится кластер для сортировки и переработки мусора

20:15 | 18.09.2018

dpchas.com.ua

Появление экотехнопарков в Свердловской области поможет решить проблему с мусором и облегчить переработку отходов. Сегодня заместитель начальника отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми отходами Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Диана Рыбакова сообщила о том, что подготовительная работа по созданию такой площадки уже ведётся.



«Законодательство по экотехнопарку буквально на выходе, и мы готовим субъект к созданию таких производственных площадок, которые будут решать не только вопрос сбора, но и, самое главное, вопрос переработки, вовлечения в хозяйственный оборот твердых коммунальных отходов», — цитирует Рыбакову ТАСС. Об этом она сообщила на конференции «Утилизация (переработка) отходов — рациональное ресурсопользование».



Земельный участок для экотехнопарка уже выбран. Осталось договориться с управляющими компаниями, которые займутся сутью вопроса, и инвесторами.



Ожидается, что мусорные кластеры, где будет производиться сортировка и переработка отходов, появятся уже в 2019 году.