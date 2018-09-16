Свердловчан задействуют в восстановлении музейного комплекса в сирийской Пальмире

17:17 | 18.09.2018

Фото: russian.rt.com

Уральские специалисты в составе группы российских экспертов примут участие в восстановлении музейного комплекса в сирийской Пальмире, разрушенной боевиками. По словам президента Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня» Дмитрия Медянцева, в ходе работ будут задействованы российские специалисты, использовано оборудование и инструменты российского производства.



Ассоциация предприятий каменной отрасли России обратилась к Правительству России с инициативой начать восстановление в Сирии разрушенных войной древних архитектурных памятников. Планируется, что в ходе работ будут использованы местные месторождения блочного природного камня: известняка, мрамора.



По словам Дмитрия Медянцева, в сентябре состоялась поездка российских экспертов в Дамаск, где была проведена встреча с сирийскими официальными лицами. В частности, проведены переговоры с руководством министерства культуры и дирекцией департамента древностей и музеев, также россияне посетили Национальный музей Дамаска.



По итогам переговоров была достигнута договоренность о подготовке к реализации проекта восстановления разрушенного войной музейного архитектурного комплекса Пальмиры специалистами российских компаний, входящих в состав Ассоциации и привлеченных извне.