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17:17 | 18.09.2018
Фото: russian.rt.com
Свердловчан задействуют в восстановлении музейного комплекса в сирийской Пальмире
Ассоциация предприятий каменной отрасли России обратилась к Правительству России с инициативой начать восстановление в Сирии разрушенных войной древних архитектурных памятников. Планируется, что в ходе работ будут использованы местные месторождения блочного природного камня: известняка, мрамора.
По словам Дмитрия Медянцева, в сентябре состоялась поездка российских экспертов в Дамаск, где была проведена встреча с сирийскими официальными лицами. В частности, проведены переговоры с руководством министерства культуры и дирекцией департамента древностей и музеев, также россияне посетили Национальный музей Дамаска.
По итогам переговоров была достигнута договоренность о подготовке к реализации проекта восстановления разрушенного войной музейного архитектурного комплекса Пальмиры специалистами российских компаний, входящих в состав Ассоциации и привлеченных извне.
© «Вечерние Ведомости»
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