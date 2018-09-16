В Екатеринбурге активисты набрали целую корзину просроченных товаров в магазине «Пятерочка» (ВИДЕО)

16:57 | 18.09.2018

Активисты из Екатеринбурга, занимающиеся «чисткой» магазинов от просроченных продуктов, наведались в магазин «Пятерочка» по адресу ул. Краснофлотцев, 2. В итоге ребята набрали целую корзину «просрочки».



Среди товаров не первой свежести в магазине оказалось более десятка коробочек детского питания, несколько колбас, гнилые фрукты и зелень, протухшие яйца — и все это находилось на прилавках. Ход проверки магазина «Пятерочка» на наличие просроченного товара ребята зафиксировали на видео.







Отметим, что «Пятерочка» на Краснофлотцев, 2, стала не единственным магазином, где активисты устроили «чистку», — ребята уже побывали в нескольких магазинах торговых сетей «Магнит», «Верный», «Монетка» и «Кировский» в Екатеринбурге.