В Екатеринбурге суд вынес приговор лидеру преступной группы, промышлявшей автоугонами

16:48 | 18.09.2018

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор лидеру преступной группы, обвиняемому в хищении прокатных автомобилей. Валерий Ядрышников признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и краже, совершенной в крупном размере. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Разработку группы и оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу.



По версии следствия, в период с июля по декабрь 2015 года местный житель 1979 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, и его сообщники (всего в преступную группу входили пять человек) занимались хищением прокатных автомобилей для последующей реализации. Злоумышленники брали напрокат автомобиль в одной из екатеринбургских фирм, демонтировали приборы спутникового и сотового слежения, после чего перегоняли автомобиль в Казахстан. Покупатели автомобилей подыскивались заранее.



В «коллекцию» злоумышленников попали Kia Rio, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV 4 и Chevrolet Cruze. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 5 млн. рублей, сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



В ходе слаженной и профессиональной работы сыщиков уголовного розыска злоумышленников удалось установить и задержать. Три из четырех похищенных автомобилей - две Toyota и Chevrolet - оперативники разыскали и вернули законным владельцам.



Трое участников данной преступной группы в марте 2017 года уже были осуждены Верх-Исетским районным судом и приговорены к условным срокам, еще один подельник – к реальному лишению свободы – на один год и два месяца колонии строгого режима. Кроме того, в марте 2017 года Ядрышников также был осужден к семи годам заключения, однако впоследствии Свердловский областной суд приговор в отношении него отменил и направил дело обратно на новое рассмотрение в ином составе суда.